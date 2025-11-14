news_header_top
Общество 14 ноября 2025 16:19

В Елабужской ЦРБ по республиканской программе отремонтировали стационарное отделение

Фото: Минздрав РТ

В Елабуге по республиканской программе обновили стационарное отделение Центральной районной больницы. На работы из бюджета Татарстана направили более 621 млн рублей, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

После ремонта в больнице появились современные палаты, новый операционный блок и реанимация. Полностью заменили системы электроснабжения, отопления, водопровода и канализации, обновили фасад, окна и двери.

Теперь стационар рассчитан на 285 круглосуточных и 143 дневных койки. Поликлиника может принимать до 2100 пациентов за смену. Для медучреждения закупили 120 единиц новой техники.

Главный врач Мансур Потеев отметил, что условия стали комфортнее как для пациентов, так и для персонала. Жители и гости Елабуги, осмотревшие обновленные помещения, выразили благодарность и уверенность, что такие изменения помогут привлечь молодых специалистов и улучшить качество медицинской помощи.

#минздрав рт #елабуга #ремонт #Республиканская программа
