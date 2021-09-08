В Елабужской центральной районной больнице заработал новый томограф

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района РТ

Для пациентов Елабужской центральной районной больницы заработал новый компьютерный томограф Anatom 16 HD. Он был приобретен по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан» национального проекта «Здравоохранение».

«Старый аппарат заменен на новый, а передвижной томограф продолжает работать в прежнем графике», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Елабужского района РТ.

Работы по установке медицинского оборудования начались в июле текущего года. За это время была проведена большая работа по подготовке помещения и нового оборудования к эксплуатации. Специалисты провели капитальный ремонт кабинета, установили новую компьютерную технику, осуществили монтаж гентри и стола пациента, проложили кабельные системы, подключили и установили рабочие станции, провели настройку параметров и калибровку, осуществили редактирование протоколов сканирования.

Заведующий рентгенкабинетом — врач-рентгенолог Азат Галеев отметил, что аппарат открывает новые возможности для диагностики заболеваний. «Он способен более точно определять опухолевые, травматические и воспалительные процессы в организме человека», — уточнил медик.

Пока аппарат работает в тестовом режиме: проводится обследование десяти человек в день при мощности 25 человек в день.

Национальный проект «Здравоохранение» состоит из четырех направлений: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Нацпроекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.