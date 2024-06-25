В Елабугу привезли выставку картин о степи и жизни кочевников

В Елабуге открылась выставка «Дух степи». 120 картин раскроют перед зрителями темы степи и кочевой жизни, сообщает «Татарстан-24».

Экспозиция является частью передвижного проекта «Потомки кочевников», представленного Евразийским музеем кочевых цивилизаций. Как рассказал куратор выставки Ильдар Ганиев, она олицетворяет представления художников о предках и их жизни.

Среди экспонатов можно увидеть творения участников международного арт-симпозиума по современному искусству, организованного Елабужским государственным музеем-заповедником.

Увидеть экспозицию в Музее современного этноискусства Елабуги можно до 21 июля.