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В Елабугу привезли выставку картин о степи и жизни кочевников
В Елабуге открылась выставка «Дух степи». 120 картин раскроют перед зрителями темы степи и кочевой жизни, сообщает «Татарстан-24».
Экспозиция является частью передвижного проекта «Потомки кочевников», представленного Евразийским музеем кочевых цивилизаций. Как рассказал куратор выставки Ильдар Ганиев, она олицетворяет представления художников о предках и их жизни.
Среди экспонатов можно увидеть творения участников международного арт-симпозиума по современному искусству, организованного Елабужским государственным музеем-заповедником.
Увидеть экспозицию в Музее современного этноискусства Елабуги можно до 21 июля.
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