В Елабугу привезли флаг России из зоны спецоперации

Флаг России, побывавший в боях под городом Лисичанском, был привезен в Елабугу и будет помещен в качестве экспоната в одном из краеведческих музеев. Накануне он был представлен елабужским школьникам в ходе встречи с заместителем председателя Совета ветеранов Елабужского комсомола и пионерии Аленой Черновой.

Она рассказала детям об истории Елабужской специальной средней школы милиции, об участниках Великой Отечественной войны и о сотрудниках, побывавших в Афганистане и Чечне, а теперь и в зоне специальной военной операции.

После лекции дети поделились с Аленой Черновой рассказами о подвигах прадедушек и прабабушек, воевавших в годы Великой Отечественной войны или трудившихся в тылу в то тяжелое и голодное время, о том, как сохраняется память о тех днях в их семьях.

По словам лектора, встреча прошла очень результативно — после насыщенного учебного года школьники уходят на каникулы с определенным багажом знаний, в том числе со знаниями о героических корнях и о земляках, выполняющих сегодня боевые задачи.

Материал подготовлен при участии Алены Михеевой.