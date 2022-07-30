В Елабугу по нацпроекту «Здравоохранение» пришел рентгеновский комплекс нового поколения

В Елабужскую центральную районную больницу поступил современный рентгеновский цифровой комплекс. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Аппарат закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Оборудование подходит для всех исследований общей рентгенологии.

«Новое цифровое оборудование позволяет распечатывать снимки на обычной бумаге, а также направлять их в архив медицинских изображений. Планируется, что в сложных случаях окажется возможным дистанционно консультироваться со специалистами других медучреждений», — рассказал заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Елабужской ЦРБ Азат Гайсин.

Для аппарата отремонтировали кабинет, чтобы он соответствовал санитарным нормам. Сотрудники кабинета рентгеновских исследований поликлиники готовятся пройти обучение для работы на новом устройстве.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

«Очень ждем, когда установят новый аппарат. Старый прослужил 14 лет, использован на 100% и уже перестал выполнять некоторые функции. Надеемся, новое оборудование проработает долго, без сбоев, и нам больше не придется проявлять снимки по старинке в растворах», — поделилась ожиданиями рентгенолаборант Валентина Белавина.

Жители Елабуги и Елабужского района в течение года «проходят рентген» по направлению врачей более 30 тыс. раз. Всего в этом году по инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Здравоохранение» в Татарстан поступят 14 стационарных рентген-аппаратов и четыре передвижных.