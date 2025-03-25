В Елабугу из Лисичанска и Рубежного прибыли 50 выпускников для сдачи ЕГЭ

В Елабугу из Лисичанска и Рубежного прибыли 50 выпускников для сдачи госэкзаменов. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в кабмине РТ.

«Государственная итоговая аттестация может проводиться в форме промежуточной аттестации для выпускников 9 и 11 классов. Это касается выпускников, прибывших из новых регионов России; военнослужащих, прибывших из СВО; обучающихся, которые находятся за рубежом и не могут выехать в связи с недружественными действиями иностранных государств», – рассказал министр.

По словам Хадиуллина, в случае выбора экзаменов возможно сочетание ЕГЭ (и в том числе ОГЭ) по русскому языку, предметов по выбору с государственными выпускными экзаменами по математике.

Он добавил, что для большинства участников ЕГЭ порядок допуска к экзаменам не изменился. В частности, нужно получить «зачет» за итоговое сочинение или изложение, годовые оценки по всем предметам учебного плана не ниже удовлетворительных и подать заявление на участие в ЕГЭ.

Министр подчеркнул, что на экзамене запрещено иметь средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и другие средства хранения и передачи информации.

Кроме того, запрещается выносить из аудиторий и пунктов проведения экзамена (ППЭ) черновики, экзаменационные материалы и фотографировать их, перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора.

«Во время экзамена нельзя разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. В случае нарушения порядка участник ЕГЭ удаляется с экзамена», – отметил глава Минобрнауки.