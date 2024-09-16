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Общество 16 сентября 2024 13:50

В Елабугу и два района Татарстана назначили новых прокуроров

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В Елабугу, а также в Менделеевский и Атнинский районы Татарстана сегодня назначили новых прокуроров: на должность Елабужского городского прокурора назначен старший советник юстиции Айрат Низамиев; на должность прокурора Менделевского района – старший советник юстиции Алсу Салахутдинова; на должность прокурора Атнинского района – младший советник юстиции Марат Газизов.

Низамиев Айрат Шакертзянович

Фото: © Прокуратура РТ

Салахутдинова Алсу Наильевна

Фото: © Прокуратура РТ

Газизов Марат Исламович

Фото: © Прокуратура РТ

Сегодня на совещании в прокуратуре Республики Татарстан прокурор РТ Альберт Суяргулов представил назначенных руководителей коллективу надзорного ведомства, активу муниципалитетов и руководителям правоохранительных органов.

#Прокуратура РТ #елабуга #менделеевский район #атнинский район
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