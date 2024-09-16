В Елабугу и два района Татарстана назначили новых прокуроров

В Елабугу, а также в Менделеевский и Атнинский районы Татарстана сегодня назначили новых прокуроров: на должность Елабужского городского прокурора назначен старший советник юстиции Айрат Низамиев; на должность прокурора Менделевского района – старший советник юстиции Алсу Салахутдинова; на должность прокурора Атнинского района – младший советник юстиции Марат Газизов.

Низамиев Айрат Шакертзянович Фото: © Прокуратура РТ

Салахутдинова Алсу Наильевна Фото: © Прокуратура РТ

Газизов Марат Исламович Фото: © Прокуратура РТ

Сегодня на совещании в прокуратуре Республики Татарстан прокурор РТ Альберт Суяргулов представил назначенных руководителей коллективу надзорного ведомства, активу муниципалитетов и руководителям правоохранительных органов.