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В Елабуге зеленые насаждения и цветочные клумбы начали поливать в круглосуточном режиме
В этом году из-за аномально жаркой погоды по инициативе главы Елабужского района Рустема Нуриева на улицах Елабуги была установлена система капельного полива.
Первый резервуар с 5 куб. метрами воды появился на городском ипподроме.
«Емкость заполняется ежедневно. Вода из нее поступает к деревьям круглосуточно», — рассказал начальник городского Управления благоустройства и озеленения Руслан Минебаев.
Аналогичным образом коммунальные службы спасают от гибели саженцы лип, рябин и яблонь на улицах Марджани, Разведчиков и проспекте Мира.
По словам специалистов, такой уход за деревьями наиболее эффективен и рационален: воду получает каждый саженец, и при этом нет перелива. Кроме того, нововведение упростило работу самих сотрудников Управления благоустройства — им остается лишь контролировать объем воды.
По словам Руслана Минебаева, в ближайшее время планируется закупить дополнительные емкости для капельного полива клумб.
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