В Елабуге зеленые насаждения и цветочные клумбы начали поливать в круглосуточном режиме

В этом году из-за аномально жаркой погоды по инициативе главы Елабужского района Рустема Нуриева на улицах Елабуги была установлена система капельного полива.

Фото: © Мария Тимашева

Первый резервуар с 5 куб. метрами воды появился на городском ипподроме.

«Емкость заполняется ежедневно. Вода из нее поступает к деревьям круглосуточно», — рассказал начальник городского Управления благоустройства и озеленения Руслан Минебаев.

Аналогичным образом коммунальные службы спасают от гибели саженцы лип, рябин и яблонь на улицах Марджани, Разведчиков и проспекте Мира.

По словам специалистов, такой уход за деревьями наиболее эффективен и рационален: воду получает каждый саженец, и при этом нет перелива. Кроме того, нововведение упростило работу самих сотрудников Управления благоустройства — им остается лишь контролировать объем воды.

По словам Руслана Минебаева, в ближайшее время планируется закупить дополнительные емкости для капельного полива клумб.