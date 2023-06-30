В Елабуге завершили работы по улучшению связи

По сообщению компании МТС, на территории всего города была проведена оптимизация работы сети. Это позволило увеличить скорость интернета для гостей и жителей Елабуги на 30%.

Родину известного художника Ивана Шишкина, уютный купеческий город с хорошо сохранившимся архитектурным колоритом XIX века, за десятки природных и архитектурных памятников, а также объектов, связанных с известными людьми разных времен, называют «музеем под открытым небом».

Здесь же на высоком берегу Камы находится памятник федерального значения «Чертово городище» с руинами древнеболгарской крепости-мечети, единственным сохранившимся наземным сооружением домонгольского периода Волжской Булгарии. Хотя самих жителей населенного пункта не более 75 тыс. человек, ежегодно посмотреть местные достопримечательности приезжает свыше 200 тыс. туристов. Большинство гостей город принимает в летний период, когда в Елабуге проходят крупные всероссийские мероприятия — Спасская ярмарка, фестиваль колокольного звона, праздник классической музыки «Летние вечера в Елабуге».

По статистике оператора, во время таких активностей нагрузка на сеть здесь вырастает в десятки раз. Проведенные специалистами компании МТС работы позволят елабужанам и туристам оставаться на связи даже при повышенных нагрузках.

«Елабуга — не только точка притяжения гостей Закамья, но и место проживания активных людей и множества предпринимателей, представителей среднего и крупного бизнеса, активных пользователей сервисов нашей экосистемы. Мы проанализировали растущую нагрузку на сеть и в рамках проходящей масштабной модернизации сети по всей республике улучшили связь и в Елабуге», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.