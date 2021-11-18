В Елабуге завершено строительство дорожных объектов на этот год

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района РТ

В 2021 году в Елабуге построено и отремонтировано примерно 30 дорожных объектов общей протяженностью 7,9 километров. Как и в прошлые годы, в городе и районе были продолжены работы по ремонту наиболее изношенных участков дорог и внутриквартальных проездов.

По республиканской программе «Дорожный фонд» в Елабуге отремонтированы тротуары по улице Молодежная и улице Чапаева — Окружному шоссе, в дачном некоммерческом партнерстве Радужный от заезда до улицы Марджани, по улице Горького до улицы Покровская. Также в городе установлено 11 искусственных неровностей: они появились в проезде по улице Чернышевского, на заезде в Радужный, в проездах на улице Тойминская и переулке Романовского.

В список ремонтируемых дорог вошли те улицы, по которым жители обращались с просьбами решить возникшие проблемы. Объем финансирования составил 69,5 млн рублей, из которых более 48 млн были выделены из бюджета Татарстана и 21 млн — из местного бюджета.

«Поселения района также принимают активное участие в благоустройстве своих территорий. В рамках программы „Комплексное развитие сельских территорий“ подано семь заявок на сумму более 14 млн рублей. Эти денежные средства направлены на строительство спортплощадок и тротуаров. На средства самообложения проведена работа по щебенению, ямочному ремонту и благоустройству дорог сельской местности. Было собрано более 16 млн рублей, что на 6 млн рублей больше прошлогоднего показателя», — рассказал ИА «Татар-информ» глава Елабужского района Рустем Нуриев.