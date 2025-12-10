В Елабуге запустили импортозамещающее производство аккумуляторов для авто

Елабужский аккумуляторный завод (входит в группу компаний «Кориб») при помощи Фонда развития промышленности (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) запустил импортозамещающее производство аккумуляторов по технологии EFB для легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

За год предприятие сможет выпускать до 80 тыс. единиц аккумуляторов. Общие инвестиции составили около 157 млн рублей. В частности, ЕАЗу был предоставлен льготный заем по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития»: 97,5 млн рублей направил Фонд развития промышленности, а 10,8 млн – Инвестиционно-венчурный фонд РТ, отметили в пресс-службе ФРП.

EFB – это улучшенные аккумуляторные батареи, в которых применяется жидкий электролит. Они на 45% быстрее свинцово-кислотных аккумуляторов накапливают заряд, имеют повышенную емкость и увеличенный срок службы, а также низкую себестоимость и улучшенные от 30% до 50% показатели пускового тока.

Такие батареи применяют в грузовиках и спецтехнике производства КАМАЗа, в легковых автомобилях, а также как резервные источники питания для объектов промышленности, электроэнергетики и телекоммуникационной инфраструктуры.

Сейчас, по информации компании, доля иностранных производителей на российском вторичном рынке EFB-аккумуляторов составляет порядка 80%. После выхода на проектную мощность завод намерен занять 8% этого сегмента. Уровень локализации составляет 100%, при производстве используется только отечественное сырье.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане, в индустриальном парке «Лаишево» особой экономической зоны «Иннополис», открылся завод по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей.