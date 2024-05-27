В Елабуге задержали мигранта, пытавшегося подкупить полицейского

Полицейские Татарстана задержали иностранца, пытавшегося дать взятку сотруднику полиции.

В пресс-службе МВД по РТ сообщают, что гражданин одной из республик Центральной Азии, в отношении которого проводилась проверка по факту нарушения миграционного законодательства, предложил полицейскому взятку за возврат изъятых в рамках уголовного дела сотового телефона и паспорта.

Сотрудник полиции сообщил обо всем руководству, после чего было принято решение о проведении оперативных мероприятий. В момент передачи взятки в размере 15 тыс. рублей иностранца задержали.

Фигуранта заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.