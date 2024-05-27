Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Елабуге задержали мигранта, пытавшегося подкупить полицейского
Полицейские Татарстана задержали иностранца, пытавшегося дать взятку сотруднику полиции.
В пресс-службе МВД по РТ сообщают, что гражданин одной из республик Центральной Азии, в отношении которого проводилась проверка по факту нарушения миграционного законодательства, предложил полицейскому взятку за возврат изъятых в рамках уголовного дела сотового телефона и паспорта.
Сотрудник полиции сообщил обо всем руководству, после чего было принято решение о проведении оперативных мероприятий. В момент передачи взятки в размере 15 тыс. рублей иностранца задержали.
Фигуранта заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников