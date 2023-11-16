В Елабуге задержали курьера аферистов, который забрал у пожилых людей 800 тысяч рублей

В УМВД России по Нижнекамскому району поступили четыре заявления о мошенничестве. При чем истории пожилых жителей Камских Полян были похожи – во всех случаях им звонили незнакомцы и пугали тем, что их родные попали в ДТП.

В отчаянии пенсионеры, надеясь помочь родным, передавали по указанию аферистов деньги курьеру, который приходил к ним домой. Сотрудники уголовного розыска в процессе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали предполагаемого злоумышленника – 34-летнего жителя Елабуги.

Он рассказал, что легкий способ заработка отыскал в одной из групп в мессенджере. Поначалу, как он утвержал, он даже не догадывался, что совершает преступление, но после первого посещения места, откуда забрал деньги, понял, что занимается криминальной деятельностью.

Тем не менее, елабужанин не остановился и забрал деньги еще у трех граждан. Сумма причиненного ущерба составила почти 800 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.