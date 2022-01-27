В Елабуге выставлен на продажу объект культурного наследия Татарстана за 15 млн рублей

Бывшее отделение Русского торгово-промышленного банка Стахеевых, являющееся объектом культурного наследия республиканского значения, в Елабуге выставлено на продажу за 15 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Авито.

Общая площадь двухэтажного особняка составляет 640 кв. метров. Он расположен в культурно-исторической части города на пересечении Спасской и Большой Покровской улиц.

В объявлении сказано, что в здании имеется газовое отопление, проведены все коммуникации, а также установлена система видеонаблюдения. В 2004 году особняк был отремонтирован по «Программе ликвидации ветхого жилого фонда и реконструкции кварталов ветхого жилья». Стоимость капремонта и реставрации по ценам 2005 года оценивается в 1 млн долларов.

Здание было построено в 1835 году купцом первой гильдии Федором Черновым. После пожара 1850 года его переоборудовали под доходный дом, а позже особняк перешел во владение Федора Стахеева. С конца 19 века на втором этаже разместилось отделение Русского торгово-промышленного банка. В советский период в здании функционировал Сберегательный банк.