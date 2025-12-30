news_header_top
Общество 30 декабря 2025 16:12

В Елабуге врачи выходили малыша весом 700 граммов

В Елабуге врачи смогли выходить новорожденного, появившегося на свет с экстремально низкой массой тела – всего 700 граммов. Благодаря усилиям медицинской команды ребенок сейчас находится дома вместе с родителями.

Однако для дальнейшего роста и полноценного развития малышу требуется специализированная высококалорийная смесь.

«Учитывая высокую стоимость такого питания, семье потребовалась поддержка. Администрация детской поликлиники обратилась за содействием, и помощь пришла незамедлительно», – отметили в пресс-службе ЕЦРБ.

Фото: ЕЦРБ

Заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Елена Мерзон и городские благотворители оперативно организовали закупку и передачу необходимого питания.

