В Елабуге впервые с момента возведения ремонтируют объекты здравоохранения

В Елабуге капитальный ремонт в этом году проводится сразу в нескольких медицинских учреждениях.

В первую очередь строители приступили к работе по обновлению инфекционного отделения, построенного еще в 1975 году. За эти 48 лет объект ни разу не проходил капитального ремонта.

«Обновляют абсолютно всё, начиная от крыши и заканчивая фасадом. Вместо старых, испортившихся от разных дезинфицирующих средств деревянных окон установили новые пластиковые, проводятся электромонтажные работы и работы по замене кровли. Капитальный ремонт должны завершить в конце августа — начале сентября», — рассказал заместитель главного врача ЕЦРБ по хозяйственной части Виктор Плаксин.

В ходе ремонта будет произведено утепление фасада. Изменится и внешний вид «инфекционки». Капремонт объекта обойдется в общей сложности в 46 млн рублей, которые поступят из республиканского и федерального бюджетов.

В этом же году будет завершен капитальный ремонт и в детской поликлинике.

«Ремонтируем поэтапно, чтобы не нарушать лечебный процесс. Мы сняли старый линолеум, отбили старую краску. В 2018 году по республиканской программе по ремонту поликлиник на этом объекте уже велись работы, но в основном они охватили первый этаж. Теперь на ремонтные работы в детской поликлинике заложено 12 млн рублей из федерального бюджета», — пояснил Виктор Плаксин.

Ведутся работы и в филиале детской поликлиники в 4-м микрорайоне города. Здесь идет обновление входной группы, после ремонта она полностью будет соответствовать требованиям программы «Доступная среда». Рабочие уже смонтировали металлический каркас входной группы и ждут поступления стеновых панелей.

Происходит в этом году и то, чего долго ждали многие жители города и района — возобновились работы по утеплению фасада городской поликлиники. На это будет направлено 26 млн рублей.

Материал подготовлен при участии Марии Тимашевой.