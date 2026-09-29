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Культура 29 сентября 2026 19:20

В Елабуге впервые пройдет музыкально-поэтический фестиваль «Моя Цветаева»

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С сегодняшнего дня и до воскресенья в Елабуге впервые пройдет Музыкально-поэтический фестиваль «Моя Цветаева». Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов написал в своем канале в «Макс».

Уже завтра в рамках фестиваля состоится вручение XIII Литературной премии имени М. И. Цветаевой.

Свои творческие выступления представят народные артисты России и Татарстана, а также известные поэты и исполнители.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov

#Марина Цветаева #елабуга
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