В Елабужском музее-заповеднике впервые представят поэтический моноспектакль о любви

21 октября в библиотека Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника (ЕГМЗ) состоится поэтический моноспектакль Ольги Токаревой (Елабуга) «Когда ты выбрал верную дорогу». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе музея.

«В библиотеке Серебряного века такой проект будет представлен впервые. Это спектакль о любви и о том, как сделать правильный выбор в жизни — не только в взаимоотношениях со второй половиной, но и в работе, увлечениях и многом другом», — рассказала пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Фото: ЕГМЗ

Три месяца тому назад, 23 июля, в литературной беседке библиотеки Серебряного века проходил Всероссийский день чтения вслух «Живая классика», во время которого Ольга Токарева впервые публично представила свои стихи.

Ее поэтический дебют не оставил равнодушным барда и сценариста Михаила Марфина из Москвы, специального гостя конкурса чтецов. Тогда участники и подсказали идею персональной встречи с поэтессой. Так началась история поэтического моноспектакля «Когда ты выбрал верную дорогу».

Вход свободный, начало в 17.00.