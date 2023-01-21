В Елабуге впервые откроется выставка из собрания музея-усадьбы Чехова в Мелихове

26 января в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника откроется выставка «Чехов. Линия жизни» из собрания Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ЕГМЗ.

Посетители смогут впервые увидеть экспозицию, которая осветит четыре периода жизни и творчества писателя — Таганрог, Москву, Мелихово и Ялту, откроет гостям выставки ключевые моменты его биографии.

Все разделы будут сопровождаться фотографиями и архивными документами. Посетители узнают об истоках таланта Антона Чехова, его литературной, медицинской, общественной и благотворительной деятельности, о хобби, дружеских и творческих связях.

Музей в Мелихове был основан в 1940 году при участии сестры писателя и его племянника. Сотрудники музея восстановили и поддерживают в «живом» виде не только интерьеры дома, но и сад, огород, хозяйственные постройки. Здесь собрано более 30 тыс. экспонатов: рукописи, личные вещи писателя, книги, фотографии, мебель, изобразительные материалы, картины художников — друзей писателя Левитана, Поленова и других.

Двери выставки будут открыты по 20 марта.