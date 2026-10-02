В Елабуге возвращают отреставрированные надгробия на историческое кладбище

В Елабуге на Старом мусульманском (татарском) кладбище начались работы по монтажу отреставрированных надмогильных памятников XIX – начала XX века. На средства Благотворительного фонда «Татнефть» было почищено и восстановлено 15 арабографических надгробий, установленных на могилах потомственных дворян, купцов и мещан, проживавших когда-то в городе. 14 из них вернутся на прежние места, а один, наиболее пострадавший от времени монумент, отправится в фонды Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ. Вместо него со временем планируют установить точную копию – такую идею сейчас прорабатывают сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника.

Монтаж памятников – ответственная и кропотливая работа, а также тяжелый в прямом смысле труд: вес некоторых из них составляет 400–500 кг. Для доставки массивных стел строительную технику на безвозмездной основе предоставил елабужский предприниматель Нурислам Кадыров, а по территории кладбища некоторые памятники волоком на поддонах тащили восемь крепких мужчин. Памятники монтируют в точности на те места, где они находились изначально. Непосредственно установкой надгробий на могилах занимаются представители Соборной мечети и ООО «Ремонтэнергосервис».

Поскольку надгробия изготовлены из мягкой породы – известняка, в агрессивной среде они быстро разрушаются. Чтобы защитить их, плодородный слой земли под памятниками и вокруг них предварительно замещают песком. Первоначально специалисты планировали сделать глиняный замок для отвода воды, однако от этой идеи отказались: почва на кладбище песчаная, влага здесь не задерживается, а глина в таких условиях дала бы обратный эффект, насыщая пористую породу сыростью.

Проект «История, застывшая в камне: реставрация надмогильных камней Старого мусульманского кладбища как культурно-исторического и туристического объекта» реализуется на средства БФ «Татнефть». Это уникальный опыт не только для Татарстана, но и для всей России. Методики, опробованные здесь, пригодятся при восстановлении других исторических некрополей со схожими проблемами сохранения культурного наследия.

Старое мусульманское (татарское) кладбище было основано в середине XIX века в соответствии со вторым генеральным планом Елабуги, утвержденным 29 марта 1846 года императором Николаем I. С 1996 года, после открытия Нового мусульманского кладбища, захоронения здесь производятся только при наличии зарезервированных мест или в родственные могилы.

Всего на некрополе сохранилось около 70 надгробий середины XIX – начала XX века, и порядка 40 из них обладают высокой исторической, культурной и художественной ценностью. Это места упокоения татарских князей и мурз, купечества и мещанства, духовенства, именитых горожан дореволюционной Елабуги. Некоторые камни являются шедеврами камнерезного искусства. Особое место занимают работы мастера Ахметзакира аль-Мортыви (1874–1939) – на кладбище сохранилось около 30 выполненных им уникальных надгробий.

Фото предоставлены Ленаром Мифтаховым