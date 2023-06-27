В Елабуге возобновилось строительство городского пляжа

пресс-служба администрации Елабужского муниципального района

В Елабуге возобновились работы по благоустройству городского пляжа. Ранее их приостановили из-за недостаточного уровня воды в реках Кама и Криуша и запрета на производство работ на время нереста.

На первом этапе рабочие очистили берег, сейчас проводятся работы по намыву песка. Рядом с пляжем расположится марина для катеров.

Земснаряд добывает песок с глубины около 4 метров — по расчетам специалистов, необходимо намыть 70 тонн. Некоторые елабужане жалуются, что песок черного цвета, но, как объяснили специалисты, он просто мокрый и станет более светлым после высыхания.

После этого планируется углубить дно с другой стороны марины. Ожидается, что основная часть работ по формированию береговой линии завершится к осени.

На втором этапе подрядчики займутся благоустройством тротуаров и игровых площадок, появятся кафе и малые архитектурные формы.

Финансирование строительства городского пляжа проводится за счет муниципального бюджета. Проект будет отвечать запросам жителей как в плане инфраструктуры, так и доступности. До пляжа можно будет дойти даже пешком, спустившись по лестнице с Елабужского городища.