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В Елабуге возобновилось строительство городского пляжа
В Елабуге возобновились работы по благоустройству городского пляжа. Ранее их приостановили из-за недостаточного уровня воды в реках Кама и Криуша и запрета на производство работ на время нереста.
На первом этапе рабочие очистили берег, сейчас проводятся работы по намыву песка. Рядом с пляжем расположится марина для катеров.
Земснаряд добывает песок с глубины около 4 метров — по расчетам специалистов, необходимо намыть 70 тонн. Некоторые елабужане жалуются, что песок черного цвета, но, как объяснили специалисты, он просто мокрый и станет более светлым после высыхания.
После этого планируется углубить дно с другой стороны марины. Ожидается, что основная часть работ по формированию береговой линии завершится к осени.
На втором этапе подрядчики займутся благоустройством тротуаров и игровых площадок, появятся кафе и малые архитектурные формы.
Финансирование строительства городского пляжа проводится за счет муниципального бюджета. Проект будет отвечать запросам жителей как в плане инфраструктуры, так и доступности. До пляжа можно будет дойти даже пешком, спустившись по лестнице с Елабужского городища.
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