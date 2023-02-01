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Ру Тат
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Общество
1 февраля 2023  08:56
Эльза Кузнецова

В Елабуге военнослужащим начнут оказывать профессиональную психологическую помощь

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В Елабуге военнослужащим начнут оказывать профессиональную психологическую помощь

Глава района Рустем Нуриев встретился с кураторами мобилизованных семей. На встрече обсудили общие и частные проблемы, в решении которых руководство города может оказать поддержку. В собрании также принял участие замглавы муниципалитета Олег Колпаков.

В частности, было решено провести работу по оказанию профессиональной психологической помощи военнослужащим, вернувшимся домой после госпитализации, на время отпуска. 

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе администрации Елабужского района, помощь будет оказываться бесплатно компетентными специалистами. 

«С командованием военных частей, где служат наши ребята, мы постоянно на связи. Сбор и отправка гуманитарной помощи и всего необходимого бойцам будут осуществляться и впредь», — сообщил руководитель муниципального образования.

На сегодняшний день от Елабужского района в зону специальной военной операции отправлено 70 тонн гуманитарной помощи, в том числе семь автомобилей, на сумму 44 млн рублей.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

#спецоперация на Украине
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