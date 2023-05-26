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Руc Тат
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Происшествия 26 мая 2023 19:00

В Елабуге водитель грузовика сдавал назад и задавил насмерть женщину на тротуаре

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В Елабуге 34-летний водитель грузовика Isuzu насмерть задавил женщину. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

Установлено, что водитель Isuzu, двигаясь задним ходом по тротуару для выгрузки, совершил смертельный наезд на пешехода.

В результате ДТП 62-летняя женщина скончалась на месте.

Причиной трагедии стало то, что водитель не убедился в безопасности своего маневра и не попросил третьих лиц о помощи при выгрузке.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД, быть бдительными и внимательными на дорогах.

#ДТП жертвы #елабуга
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