В Елабуге водитель грузовика сдавал назад и задавил насмерть женщину на тротуаре

В Елабуге 34-летний водитель грузовика Isuzu насмерть задавил женщину. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

Установлено, что водитель Isuzu, двигаясь задним ходом по тротуару для выгрузки, совершил смертельный наезд на пешехода.

В результате ДТП 62-летняя женщина скончалась на месте.

Причиной трагедии стало то, что водитель не убедился в безопасности своего маневра и не попросил третьих лиц о помощи при выгрузке.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД, быть бдительными и внимательными на дорогах.