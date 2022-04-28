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Ру Тат
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Происшествия
28 апреля 2022  10:31
Полина Шевчук

В Елабуге в подъезде на женщину напал с ножом житель Удмуртии

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Нападение на 36-летнюю жительницу Елабуги произошло в подъезде одного из домов по улице Марджани в Елабуге.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, около девяти часов вечера неизвестный с ножом стал угрожать женщине и нанес ей несколько скользящих ударов по рукам. Пострадавшей удалось выбежать из дома и позвать на помощь.

Злоумышленника задержали молодые люди, которые в этот момент проходили мимо подъезда. Они же вызвали полицию.

Стражи порядка доставили нападавшего в отдел. Выяснилось, что задержанный – ранее судимый 40-летний житель Удмуртии. свою вину он полностью признал.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» и «Побои».
 

#напал с ножом #побои #МВД по РТ
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