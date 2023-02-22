В обновленном центре «Барс» Елабуги начали плести маскировочные сети

В молодежном центре «Барс» Елабуги активисты начали плести маскировочные сети для нужд СВО. Здесь же под кураторством Романа Епанешникова делают окопные свечи разного образца, шьют пятиточечники, формируют посылки с самым необходимым. Добрыми делами заняты все — и волонтеры серебряного возраста, и младшие школьники: самой маленькой активистке — восемь лет.

Здесь же разместился штаб сбора гуманитарной помощи для спецоперации — он является центральным в Елабуге.

Осенью прошлого года в молодежном центре завершился капитальный ремонт здания в рамках республиканской программы «Капитальный ремонт инфраструктуры молодежной политики».

С тем, как проходят занятия юных елабужан в новой обстановке, ознакомились заместитель председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов и глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Молодежный центр занимает 1086 кв. метров, и каждый уголок этого современного пространства занят. Здесь найдет себя каждый — есть секции и кружки по интересам, настольные, интеллектуальные игры, образовательные лекции и семинары, развлекательные мероприятия, студия звукозаписи.

Те, кто хочет побыть наедине с собой, могут почитать книгу, послушать музыку в наушниках, либо позаниматься на ноутбуке. Свое место в центре нашли любители йоги и желающие постоять на гвоздях.

«В день к нам проходят минимум 50 человек, и это без каких-то массовых мероприятий. Общая заполняемость — 300 человек, когда проводятся масштабные мероприятия, так и бывает», — рассказала гостям директор МЦ «Барс» Эльмира Юсупова.