В Елабуге в навигацию 2026 года ожидают 247 круизных судов

В навигацию этого года Елабуга планирует принять 247 круизных судов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель генерального директора Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Танзиля Агишина.

«График меняется каждую навигацию. В прошлом году мы приняли 254 круизных лайнера. Город ежегодно посещают более 1 млн человек», – рассказала она.

Агишина добавила, что Елабуга – это город музеев. В его исторической части расположено 22 музея, 18 из них входят в состав Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

«Теплоходы принимаем уже на протяжении 23 лет. Каждый год появлялись новые маршруты. Предлагаем самые разнообразные экскурсии. Сейчас активизируется автотуризм, когда туристы сами приезжают», – отметила она.