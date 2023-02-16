В Елабуге в Год национальных культур учрежден новый конкурс «Алабуга-Арт»

В этом году в Елабужском районе состоится I муниципальный конкурс «Алабуга-Арт» художественной самодеятельности среди коллективов предприятий, организаций и учреждений. Он приурочен к Году национальных культур и традиций в Республике Татарстан.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации муниципального образования, идея этого конкурса принадлежит главе Елабужского района Рустему Нуриеву, а организатором выступает Управление культуры исполкома района.

Конкурс пройдет по пяти группам: сузы, вузы; школы и детские сады города; школы и детские сады района; крупные предприятия и организации (свыше 200 человек); малые предприятия и организации (до 200 человек).

Заявки будут приниматься по восьми номинациям: вокал-соло, вокал-ансамбль, эстрадный, народный танец, инструментальное исполнительство — соло и ансамбль, театральное творчество (инсценировки, сценки, монологи в образе, КВН, оригинальный жанр, пантомима) и конферанс. Призовой фонд составит 2,5 млн рублей с получением Гран-при по 500 тыс. рублей в каждой группе.

Всего будет два этапа, первый – для участников образовательных учреждений. Заявки принимаются до 20 февраля. 25 апреля в городском Дворце культуры состоится первый гала-концерт, на котором представят лучшие номера художественной самодеятельности.

Во втором этапе будут соревноваться предприятия и организации города. В течение пяти месяцев участникам дается время на подготовку конкурсных программ. С 14 сентября по 30 ноября будет проходить просмотр работ, а 30 ноября состоится второй гала-концерт.

Цели и задачи конкурса — популяризировать художественную самодеятельность в трудовых коллективах, создать условия для творческой самореализации, укрепить межведомственные и деловые связи в сфере культурного взаимодействия между муниципалитетом и предприятиями.