К 2025 году из-за дефицита воды в Елабуге может остановиться ввод новых микрорайонов

В 2022 году в Елабуге реконструируют напорные и самотечные сети канализации протяженностью более 8 тыс. метров. Об этом на IX сессии четвертого созыва Совета Елабужского района сообщил глава района Рустем Нуриев.

«В силу изношенности сетей водоснабжения и водоотведения на территории района в прошлом году выполнялся первый этап строительно-монтажных работ по замене сетей самотечной и напорной канализации», — пояснил докладчик.

Из федерального и регионального бюджетов, а также средств ОЭЗ «Алабуга» на первый этап было выделено 484 млн рублей.

Помимо этой проблемы, очень остро стоит вопрос с водоснабжением нижней части Елабуги, особенно в летний период. Нуриев озвучил, что дефицит в хозяйственно-питьевом водоснабжении составляет 4,2 тыс. кубометров в сутки. С учетом развития города к 2025 году потребность увеличится более чем в два раза, что приведет к невозможности ввода новых жилых микрорайонов.

«Огромная просьба, Алексей Валерьевич, поддержать на уровне республики строительство в нашем городе нового водовода, который позволит обеспечить население водой в требуемом количестве», — обратился Рустем Нуриев с просьбой к Премьер-министру РТ Алексею Песошину.