В Елабуге утвержден перспективный план благоустройства Старого татарского кладбища

Фото: milliard.tatar

В Елабуге подготовлен перспективный план благоустройства Старого мусульманского (татарского) кладбища на 2026–2030 годы. Документ утвердила генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко, сообщает издание «Миллиард.Татар».

План стал итогом научно-исследовательской работы, которой музей-заповедник занимался весь 2025 год. Для его реализации учреждение надеется привлечь грантовые средства, а также пожертвования физических и юридических лиц.

При воплощении документа в жизнь музей-заповедник намерен координировать свои действия со всеми заинтересованными сторонами.

Помимо исполкома Елабужского района Татарстана и мухтасибата Елабуги и Елабужского района Духовного управления мусульман РТ, это АНО «Сохранение культурного наследия Елабуги», инициативная группа «Ясин» и те из потомков людей, захороненных на Купеческом мазаре и Мазаре татарских мурз, с которыми сотрудникам учреждения культуры удалось установить личные контакты.

На 2026–2028 годы намечена реализация первого и второго этапов перспективного плана. За это время предполагается не только разработать проектно-сметную документацию, но и разбить на территории кладбища Аллею татарских мурз и Купеческую аллею.

Кроме того, за эти три года планируется отреставрировать и консервировать имеющие художественную и историко-культурную ценность имеющиеся на кладбище надгробные памятники XIX – начала ХХ веков.

Третий и четвертый этапы перспективного плана ориентировочно предполагается реализовать в 2028–2030 годах. Они предусматривают создание скверов вдоль восточного и западного заборов кладбища.