В Елабуге утвердили макет памятника купцу Ивану Шишкину

В Елабуге утвердили макет будущего памятника купцу, изобретателю, филантропу и градоначальнику Ивану Шишкину. Именно он первым провел восстановительные работы на башне Елабужского городища, подарил городу первый водопровод и воспитал великого живописца — Ивана Ивановича Шишкина.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, автором памятника стал Фаниль Валиуллин — молодой казанский скульптор. В его копилке несколько скульптур, которые установлены не только в Казани (памятник связисту), но и в других городах России (в Нижнем Новгороде — памятник Жюлю Верну, «улетающему» на воздушном шаре).

В рамках проекта туристического кода Елабуги, памятник купцу установят на площади Ленина. Его высота составит свыше 2,5 метров. Изготовление и установка запланирована до конца года.

Помимо этого, в рамках туркода на 68 зданиях города появится подсветка. Подсвечиваться будет и Спасский собор, и памятник Надежде Дуровой.