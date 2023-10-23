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В Елабуге утвердили макет памятника купцу Ивану Шишкину
В Елабуге утвердили макет будущего памятника купцу, изобретателю, филантропу и градоначальнику Ивану Шишкину. Именно он первым провел восстановительные работы на башне Елабужского городища, подарил городу первый водопровод и воспитал великого живописца — Ивана Ивановича Шишкина.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, автором памятника стал Фаниль Валиуллин — молодой казанский скульптор. В его копилке несколько скульптур, которые установлены не только в Казани (памятник связисту), но и в других городах России (в Нижнем Новгороде — памятник Жюлю Верну, «улетающему» на воздушном шаре).
В рамках проекта туристического кода Елабуги, памятник купцу установят на площади Ленина. Его высота составит свыше 2,5 метров. Изготовление и установка запланирована до конца года.
Помимо этого, в рамках туркода на 68 зданиях города появится подсветка. Подсвечиваться будет и Спасский собор, и памятник Надежде Дуровой.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.
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