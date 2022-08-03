Подрядчиков в Елабуге обязали исправить допущенные при благоустройстве дворов недочеты

Глава Елабужского района Рустем Нуриев поручил устранить недочеты, допущенные при благоустройстве территорий по программе «Наш двор». Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации.

В частности, подрядчиков обязали убрать строительный мусор после проведенных работ, спиленные деревья, провести очернение газона, покос травы и т.д. «Вызывает нарекания содержание прилегающей территории некоторыми учреждениями и предприятиями города», — добавил градоначальник.

В этом году в городе и районе благоустроят 54 двора, лимит финансирования составляет 270,1 млн рублей, из которых 212,2 млн рублей направлены на дорожные работы, 28,9 млн рублей — на освещение и еще 28,9 млн рублей – на установку малых архитектурных форм.

Дорожные работы начались после схода снега, с 24 мая во дворах устанавливают мафы и опоры освещения. Несколько дворов готовы уже почти на 100%: это территории по пр.Нефтяников,3, ул.Городищенская,4, ул.Пролетарская,24.

«По дорожным работам запланировано асфальтирование 64 485 тыс. квадратных метров, в том числе расширение проездов, устройство парковочных мест, строительство тротуаров и прочее», — уточнил директор Департамента ЖКХ и строительства Андрей Томилин.

Напомним, масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время ее реализации будет благоустроено около 7 тыс. дворов — это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом либо удовлетворительном состоянии и ранее не обновлялся по другим программам ремонта дорожных покрытий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие дворы, парки и набережные будут благоустроены в 2023 году.