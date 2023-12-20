В Елабуге установили бронзовую скульптуру фонарщика

В исторической части Елабуги на улице Казанская рядом с фонарем появилась новая фигура. Здесь установили скульптуру фонарщика. Фигура находится на небольшом постаменте, в руках у нее лестница, а рядом сторожевой пес. Фонарщик смотрит на фонарь, как будто собираясь его починить.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, высота скульптуры — 2,5 метра, с постаментом — 2,6 метра. Она изготовлена из бронзы.

Автор памятника Фаниль Валиуллин — молодой казанский скульптор. В его копилке несколько скульптур, которые установлены не только в Казани (памятник связисту), но и в других городах России (в частности, в Нижнем Новгороде — памятник Жюлю Верну, «улетающему» на воздушном шаре). В скором времени в Елабуге появится еще одна скульптура его авторства, изображающая купца, изобретателя, филантропа и градоначальника Ивана Шишкина, который подарил городу первый водопровод и воспитал великого живописца — Ивана Ивановича Шишкина.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что сейчас активно развивается инфраструктура улицы Казанская. В рамках туркода на многих исторических зданиях установлена подсветка, подготовлена площадка под скульптуру Ивана Шишкина.

На Казанской уже есть скульптурные композиции: «Городовой», «Полицмейстер», «Дворник», а также «Связист и почтальон».