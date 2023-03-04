Глава Елабуги вручил сертификат и подарки жене военнослужащего на рождение дочери

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Глава Елабужского района Рустем Нуриев поздравил семью мобилизованного земляка с пополнением. Девочка стала первой в муниципальном образовании появившейся на свет в семье военнослужащего, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района.

Малышка родилась перед Днем защитника Отечества, 22 февраля, и, как говорит ее мама, дочка очень похожа на своего отца. Родители назвали ее Евгенией. Она стала вторым ребенком в семье.

Рустем Нуриев вручил жене военнослужащего букет цветов, денежный сертификат на 50 тысяч рублей, а также необходимые средства для новорожденного.

«Это первый рожденный от военнослужащего в Елабужском районе. В дальнейшем также планируется посещать семьи, в которых будут появляться дети — с подарками и сертификатами», — рассказали в администрации.

В ближайшее время отец приедет в отпуск повидаться со своей семьей и познакомиться с дочерью.