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Происшествия 16 июня 2025 10:31

В Елабуге свекровь, которая облила невестку кипятком, ждет суд

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В Елабуге 71-летняя женщина, которая облила свою невестку кипятком, предстанет перед судом.

Как сообщает прокуратура Татарстана, в марте женщина во время ссоры вылила на супругу своего сына кипяток, а после взяла крышку от кастрюли и ударила невестку по голове. В результате женщина получила телесные повреждения.

Свою вину свекровь полностью признала. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

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