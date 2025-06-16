В Елабуге свекровь, которая облила невестку кипятком, ждет суд

В Елабуге 71-летняя женщина, которая облила свою невестку кипятком, предстанет перед судом.

Как сообщает прокуратура Татарстана, в марте женщина во время ссоры вылила на супругу своего сына кипяток, а после взяла крышку от кастрюли и ударила невестку по голове. В результате женщина получила телесные повреждения.

Свою вину свекровь полностью признала. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».