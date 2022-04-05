В Елабуге судебный пристав, возвращаясь домой, поймал магазинного вора

Вечером в Елабуге судебный пристав Ильмир Калимуллин возвращался домой, когда услышал крик о помощи.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ, мужчина увидел, как из магазина неподалеку выбегают трое юношей. В руках у одного из них была корзина из маркета, наполненная товаром.

Увидев человека в форме, грабители кинулись наутек. Судебный пристав бросился в погоню за тем парнем, у которого была корзина с продуктами. Заметив преследование, юноша выкинул продукты и попытался скрыться. Однако пристав вместе с еще одним прохожим задержали вора.

Сумма похищенного товара составила 3,5 тыс. рублей.