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Ру Тат
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Происшествия
5 апреля 2022  10:24
Полина Шевчук

В Елабуге судебный пристав, возвращаясь домой, поймал магазинного вора

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Вечером в Елабуге судебный пристав Ильмир Калимуллин возвращался домой, когда услышал крик о помощи.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ, мужчина увидел, как из магазина неподалеку выбегают трое юношей. В руках у одного из них была корзина из маркета, наполненная товаром.

Увидев человека в форме, грабители кинулись наутек. Судебный пристав бросился в погоню за тем парнем, у которого была корзина с продуктами. Заметив преследование, юноша выкинул продукты и попытался скрыться. Однако пристав вместе с еще одним прохожим задержали вора.

Сумма похищенного товара составила 3,5 тыс. рублей.

 

#кража из магазина #судебные приставы #УФССП по РТ
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