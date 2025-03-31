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Общество 31 марта 2025 11:02

В Елабуге суд закрыл пекарню «Любимая Печка» из-за кишечной инфекции

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Суд принял решение на месяц закрыть елабужскую пекарню «Любимая Печка». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

У двух покупателей пекарни по адресу проспект Нефтяников, 37 нашли кишечную инфекцию.

Во время проверки Роспотребнадзор нашел санитарные нарушения: не была обеспечена последовательность технологических процессов, пекарня не обладала достаточным количеством посуды, продукты питания не имели маркировки. Также обнаружились дефекты настенного покрытия в помещениях.

В отобранных для пробы пирогах с рыбой обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Были снято с реализации четыре партии пищевой продукции общим весом 34,2 кг.

На владельца пекарни составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы переданы в суд, помещения опечатаны.

#елабуга #кишечная инфекция #нарушение санитарных норм #Роспотребнадзор РТ проверка
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