В Елабуге стартовали встречи с трудовыми коллективами на тему вакцинации от Covid-19

В Елабуге стартовали традиционные встречи главы района с трудовыми коллективами. Рустем Нуриев встретился с работниками «Эссен Продакшн АГ» и Елабужского молокозавода. Основной темой разговора стала необходимость вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Встречи проводятся при участии начальника Управления Роспотребнадзора по РТ в Елабужском районе Розы Салиховой и врача-эпидемиолога Елабужской центральной районной больницы Азата Гайсина.

Самый частый вопрос, которые задают елабужане на встречах, — риск осложнений от прививки при наличии хронических заболеваний. Ответ врачей один — ни один из привитых елабужан еще не попал в реанимацию. Все привитые переносили болезнь в более легкой форме, без осложнений.

Цель встреч — провести разъяснительную беседу с населением и получить ответы на интересующие граждан вопросы от самих врачей. Для многих участников такой формат общения стал еще одним убедительным аргументом в пользу вакцинации.

Врачи Елабужской центральной районной больницы уточняют, что наибольшее распространение коронавирусная инфекция имеет среди медицинских работников и временно неработающих граждан. «Когда вирус только начал распространяться по Елабуге, в основном тяжело болели пожилые. Сейчас ситуация изменилась — сложные случаи наблюдают у граждан среднего возраста и моложе. В последнее время заболеваемость среди молодежи увеличивается, к сожалению. Положение усугубляется появлением новых вариантов вируса. Например, особенности штамма „дельта“ — это быстрое распространение, более высокая контагиозность. Поэтому население должно быть защищено с помощью вакцин. Бессмысленно ждать, когда все закончится, и надеяться на авось. Коронавирусная инфекция останется с нами надолго», — отмечают медики ЦРБ.

«На 28 сентября во временном инфекционном госпитале получают лечение 93 пациента, сегодня поступило 14 человек, выписано 12. В общей сложности привиты 23 954 елабужанина от 18 лет, это 45,07% от плана по вакцинации населения», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Елабужского района РТ.