В Елабуге открылась выставка посуды XVIII—XX веков «Изысканное чаепитие»

В выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника открылась выставка «Изысканное чаепитие» из частной коллекции уроженца Саратова Виталия Уланова.

«В экспозиции представлено более 180 предметов XVIII — начала XX века, которые использовались для приготовления чая и кофе», — поделилась с ИА «Татар-информ» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Бывший начальник отдела безопасности майор в отставке Виталий Уланов 15 лет назад увлекся собиранием антикварной посуды. Его обширная коллекция включает экспонаты XVII века. В их числе самовары-амфоры, подносы с дарственными надписями, чайники-драконы и чайники-львы, кофеварки и бульотки с замысловатыми рисунками и сюжетами из жизни английской знати.

Экспонаты, представленные в ЕГМЗ, изготовлены в Западной Европе и Америке в XVIII–XX веках. Почти на каждом изделии стоит клеймо с именем мастера: Гендель из Оффенбаха, Буддерс, Элкингтон и Мейсон, Меридан, Гохрам и многие другие. Представленные предметы изготовлены в стилях барокко, классицизм, эклектика, модерн.

Для изготовления этих произведений искусства использовались серебро, красная медь, британский металл, слоновая кость, янтарь, черное дерево.

«Выставка „Изысканное чаепитие“ из коллекции Виталия Уланова будет работать в выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника до 14 февраля 2022 года», — поделилась собеседница агентства.