В Елабуге состоялось открытие Рождественской ярмарки

18 декабря на площади Ленина состоялось открытие Рождественской ярмарки. Это событие в преддверии Нового года стало для Елабуги традиционным. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Елабужского района.

«Рождественская ярмарка — это уютное мероприятие, согревающие огни гирлянд, сказочные новогодние игрушки, аромат мандаринов, выпечки и пряностей, любимая музыка незабываемые сувениры и подарки», — отмечает руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Гости могут поучаствовать в забавах, угоститься выпечкой и чаем, посмотреть концертную программу, подпевая и приплясывая со скоморохами. В зимних активностях принял участие глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Так же на ярмарке все желающие могут приобрести товары народных промыслов — валенки, игрушки, сувениры, мед, пряники и многое другое.

В этом году в открытии ярмарки приняли участие гости города — участники общего собрания членов Ассоциации малых туристских городов России, которое проходит с 16 по 18 декабря.