В Елабуге после реконструкции открылась подстанция «Прикамская»

В Елабуге состоялось открытие подстанции «Прикамская», которая является источником электроснабжения для большинства елабужан (более 45 тыс. человек), жителей 11 населенных пунктов. Она также обеспечивает деятельность промышленных объектов и предприятий агропромышленного комплекса. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации.

Подстанция «Прикамская» была введена в эксплуатацию в 1992 году, со временем объект перестал отвечать современным требованиям надежности электроснабжения и стал нуждаться в обновлении.

Реконструкция началась в 2020 году. Почти за два года здесь были проведены ремонтные работы, обновлено оборудование. Сейчас подстанция отвечает самым современным стандартам энергоэффективности.

Мероприятие прошло при участии генерального директора АО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева, главы Елабужского района Рустема Нуриева и директора Елабужских электрических сетей Владимира Уржумцева.

«Для нас это значимое событие, поскольку связано с обеспечением безопасности жизнедеятельности района», — подчеркнул глава района.

По словам Владимира Уржумцева, подстанция «Прикамская» сегодня является одной из самых эффективных по электрооборудованию, загрузке и отсутствию аварийных отключений.

Участники приняли участие в закладке аллеи, посвященной коллегам и подрядчикам, благодаря которым была проведена реконструкция подстанции.