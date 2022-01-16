С 7 по 11 февраля в Елабуге состоится конкурс профессионального мастерства «Алабуга Skills». Планируется, что в состязаниях примут участие более 600 человек со всего Татарстана и ближайших регионов.

«Приглашения отправлены всем районам, заявочная кампания продолжается. Участниками могут стать работники предприятий и учреждений, работающие мастера, граждане России в возрасте от 18 лет. Заявки принимаются до 21 февраля 2022 года на электронный адрес: konkursalabuga@mail.ru», — рассказали ИА «Татар-информ» в администрации района.

Конкурс пройдет на трех площадках — в Елабужском политехническом колледже, автошколе «Прогресс» и ОЭЗ ППТ «Алабуга» — образовательном центре «Алабуга-Политех».

Участники будут состязаться в 20 номинациях. Среди них — токарные и фрезерные работы, ручная дуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа аргона, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, окраска автомобилей и другие. Также конкурсанты продемонстрируют достижения в промышленной автоматике, робототехнике, электромонтаже, лабораторном химическом анализе.

Помимо этого, в конкурсе примут участие технологи, мотористы, электрики-диагносты, механики, водители вилочного погрузчика, водители категории С и D.

Цель конкурса — популяризировать рабочие профессии, развить у молодежи интерес к выбранной профессии, творческое отношение к труду, здоровое соперничество и уверенность в своих профессиональных компетенциях.

Торжественное подведение итогов пройдет в Ледовом дворце Елабуги. Победителям конкурса вручат кубки, дипломы, цветы и денежные призы. Помимо церемонии награждения, здесь будет представлена выставка промышленных предприятий, концертная программа.