В Елабуге составили подробную карту города на начало XX века

В Елабужском госмузее-заповеднике завершилась работа над уникальным проектом. Там составлена подробная карта города по состоянию на 1915 год. Об этом «Татар-информу» сообщила директор ЕГМЗ Гульзада Руденко.

Карта под названием «Елабуга в 1915 году. План города» будет использоваться в качестве наглядного пособия. На ней выделена первоначальная граница города, которая была утверждена по первому генплану в 1784 году, и показана граница города, установленная в 1846 году.

Эта карта стала результатом многолетней работы сотрудников музея-заповедника и местных краеведов. За основу был взят план города, который отложился в фондах Госархива Кировской области. Его несколько лет назад обнаружила сотрудник отдела мониторинга объектов культурного наследия музея-заповедника Гульнара Романова.

Специалистам удалось понять логику обнаруженного в Кирове плана города и раскрыть смысл некоторых имеющихся на нем условных обозначений. В частности, на карте прямоугольником было отмечено местоположение Соборной мечети, а крестиками местоположения 6 церквей, некоторые из которых не были подписаны.

Один «крестик» вызвал массу споров и толков в краеведческом сообществе города — никто на тот момент не знал о существовании церкви в 104-м квартале города. Точку в этом вопросе после кропотливой исследовательской работы поставила елабужский краевед Вера Дулуб, которая доказала, что на карте отмечено место нахождения разобранной в советской период Иосифской церкви при нищенском приюте.

Топонимика подготовленного музеем-заповедником плана выполнена на русском и татарском языках. Над переводом карты на татарский язык работала целая команда. После революции топонимика в Елабуге сильно изменилась, и до наших дней дореволюционная татарская топонимика дошла не в полном объеме, поэтому непереводимые русские топонимы было решено написать с особенностями татарской фонетики, чтобы реконструировать произношение татарами этих слов в 1915 году, например, «деревня Трехсвятская» указана как «Трүхсүәт авылы».

Православную топонимику было решено перевести с учетом терминологии, используемой кряшенами, в чем деятельную помощь оказал благочинный Алексеевского благочиния протоиерей Павел Чурашов. Впрочем, окончательное слово в этом деле было за профессиональными татарскими филологами.

Макет карты выполнен «в векторе» дизайнером из Омска Юлией Ларионовой, которая специализируется на выполнении подобных работ, составил карту научный сотрудник музея-заповедника Ленар Мифтахов.