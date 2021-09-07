В Елабуге собственники магазинов благоустроят здания для создания единого образа города

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района РТ

В Елабуге два собственника торговых объектов благоустроят свои здания в рамках кампании по созданию комфортной городской среды. Сегодня глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев и собственники магазинов на расширенном совещании по вопросам жизнедеятельности города и района подписали соглашение о намерениях по приведению в нормативное состояние внешнего вида торговых объектов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Елабужского района РТ.

«Изменение внешнего вида — одна из приоритетных задач муниципалитета в рамках консолидации с республиканскими программами по благоустройству городских общественных территорий. Дворы, парки и скверы, ремонт многоквартирных домов, приведение фасадов торговых объектов в нормативное состояние — это этапы работы, которые ведутся в одном направлении развития города», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

Соглашение с главой района подписали Ранур Мадьяров и Рафаиль Нуртдинов. Их торговые объекты находятся по адресам: ул. Пролетарская, д. 46а и пр. Мира, д. 2б. Собственники магазинов пообещали в ближайшее время привести внешний вид зданий в соответствие с современными требованиями.

В одном из зданий будет проведена реконструкция здания и обновлен фасад по согласованному проекту. В другом — изменен фасад, так как объект находится рядом с городским Дворцом культуры.

Кроме того, на туристическом маршруте и по соседству с ним ведется капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса. «Прошлое решение фасада не удовлетворяет современным требованиям и выбивается из общего облика города», — подчеркнули в пресс-службе.

Собственники проведут реконструкцию зданий за свой счет. Одно из зданий отремонтируют до декабря 2022 года, а другое — до 1 мая 2022-го.