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Елабуга организует первый арт-симпозиум с участием художников из ДНР и ЛНР
В Елабуге с 7 по 17 августа пройдет Международный арт-симпозиум по современному искусству. Его участниками станут более 150 художников, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области, а также Крыма.
Творческое мероприятие пройдет в рамках проекта «Операция “Реинтеграция”. Диалог художников России: Донбасс и Елабуга». Событие организовано АНО «Сохранение культурного наследия Елабуги» и Елабужским государственным музеем-заповедником при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Международный арт-симпозиум по современному искусству, который будет проведен в рамках этого проекта, соберет в Елабуге более 150 очных и онлайн-участников – именитых художников, участников Международной творческой лаборатории молодых художников BASHNYA и Елабужской биеннале уникального рисунка.
«Мы впервые объединяем сразу три масштабных проекта в один, а главное — приглашаем к участию в них художников Новороссии. Мы создадим комфортную площадку для обмена опытом между разными поколениями художников, где они смогут обменяться знаниями об общей истории и культуре братских народов, создадут единое творческое, культурное, образовательное и информационное поле. Считаю, что это событие актуально как никогда и как никогда важно. Еще великий Лев Толстой писал: „Всякое искусство имеет эту характеристику — оно объединяет людей“. И это объединение — есть главная наша цель», — рассказала генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.
Для гостей и участников проекта будут организованы обучающие мастер-классы от самобытных художников, отельеров-рестораторов, дизайнеров, искусствоведов. Украсит программу мероприятия творческий вечер заслуженного деятеля искусств России, поэта Влада Маленко и концерт московской вокальной группы.
По задумке организаторов, итогом проекта станет большая выставка произведений участников всех творческих событий. Она пройдет в четырех городах: Елабуге, Донецке, Луганске и Симферополе. Копии 80 работ будут переданы для размещения в детские дома и детские сады Донецка.
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