В Елабуге с новыми арендаторами муниципальных земель заключены договоры на 1,8 млн рублей

Муниципалитет Елабужского района привлекает новых арендаторов для инвестирования сельскохозяйственных проектов: на сегодняшний день заключено 29 новых договоров на сумму 1,8 млн. рублей в год. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе района.

«Для уменьшения необрабатываемых (залежных) земель в район приглашаются компании, готовые инвестировать в сельскохозяйственные проекты. Так, ООО „Мир“ до конца года планируется предоставить 850 га земель. В настоящее время рассматриваются земельные участки для предоставления ООО „АммонийАгроТехнологии“ и ООО „Камский бекон“», — уточнили в пресс-службе.

Также на сегодняшний день в Елабуге идет работа по выявлению самозахвата земель. На сегодняшний день зарегистрировано 10 подобных фактов. Для взыскания задолженности арендных платежей в этом году земельно-имущественной палатой Елабужского района было направлено 65 претензий на сумму 14,1 млн рублей.

«На рассмотрении в судах и службе судебных приставов находятся два дела и 11 исполнительных листов на сумму 9,7 млн рублей», — уточнил источник.

Во время начавшейся работы по инвентаризации муниципальных земельных участков также были выявлены факты использования земель без договорных отношений («самозахват» земель), на которых находились объекты капитального строительства, производственные и складские помещения.

По словам специалистов земельно-имущественной палаты, подобные объекты, не оформленные в правовом поле, в судебном порядке будут признаны самовольными постройками с последующим сносом, а освободившиеся земельные участки будут выставлены на торги.