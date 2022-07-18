Более тысячи педагогов приедут в Елабугу на международный фестиваль школьных учителей

В Елабуге с 15 по 17 августа состоится XII международный фестиваль школьных учителей. Мастер-классы проведут модераторы более 15 ведущих вузов России, Киргизии и Узбекистана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон.

В этом году в форуме примут участие более 1186 учителей, в том числе 722 педагогов из Татарстана. В дистанционном формате планируется участие более 800 представителей сферы образования из разных регионов России.

«Фестиваль школьных учителей проводится на базе Елабужского института КФУ на протяжении двенадцати лет. Отправной точкой фестиваля является 2010 год, именно тогда зародилась идея мероприятия, в ходе которого педагоги со всей страны смогли бы обмениваться опытом, а также представлять свои лучшие методические разработки», – отметила Мерзон.

В рамках трех дней фестиваля пройдут лекции ученых и специалистов в области современного образования, мастер-классы по предметным областям, круглые столы, деловые игры, тренинги и дискуссии.

«В программе фестиваля запланировано проведение конкурса презентаций лучших практик организации гражданско-патриотической деятельности с обучающимися. По инициативе Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» проводится конкурс проектов «Наш дом – Земля», направленный на реализацию и пропаганду принципов Хартии Земли», – отметила Елена Мерзон.

Мероприятие предваряет Республиканское августовское совещание работников образования и науки. За 12 лет работы фестиваля свои лекции и мастер-классы представили специалисты из 30 стран мира, а посетить эти занятия смогли несколько тысяч российских педагогов.