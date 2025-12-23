В Елабуге росгвардейцы задержали женщину, которая зарезала знакомого во время ссоры

В Елабуге росгвардейцы задержали 36-летнюю местную жительницу, которая во время ссоры зарезала знакомого.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, около четырех часов утра в полицию позвонила хозяйка квартиры на проспекте Нефтяников. Она рассказала, что несколько раз пырнула ножом в грудь мужчину, который пришел к ней домой и начал ее избивать. Причины конфликта женщина объяснять не стала.

В квартире на диване росгвардейцы обнаружили мужчину без признаков жизни в окровавленной футболке. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 31-летнего мужчины.

Росгвардейцы передали женщину в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.