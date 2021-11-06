В Елабуге реконструируют объекты коммунальной инфраструктуры

В Елабуге на протяжении двух месяцев выполняются строительно-монтажные работы по замене сетей самотечной и напорной канализации, проложенных по улице Тази Гиззата. Реконструкция выполняется за счет средств, выделенных из федерального, республиканского и местного бюджетов, пишет газета «Новая Кама».

Масштабные работы ведутся не только по этой улице, но и на прилегающих участках — проспекте Мира и улице Строителей. На городской планерке глава района Рустем Нуриев призвал горожан отнестись ко временным трудностям с пониманием.

«Для нас это очень важная и нужная работа, которая позволит в ближайшие 50 лет не возвращаться к этим участкам», — отметил он.

По словам заместителя начальника Департамента по водоснабжению и водоотведению АО «Особая экономическая зона ППТ „Алабуга“» Павла Ткаченко, на сегодняшний день завершено строительство сетей напорной канализации по улице Тази Гиззата протяженностью 1,8 км. Выполняется опрессовка вновь смонтированного напорного трубопровода 450 мм. Она покажет либо целостность трубопровода, либо утечки, возникшие в ходе некачественного монтажа. Только после этого будет решено, что труба готова к вводу в эксплуатацию. Работы планируется завершить до конца этого года.

На участке по улице Строителей проложены 115 метров труб, на улице Тази Гиззата специалисты провели работы по поставке материалов, устройству временной перекачки, проложили 275 метров труб на участке КНС-7.

Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры продолжится и в следующем году. Планируется, что будет выполнена реконструкция напорных канализационных сетей протяженностью 5 208 метров городских самотечных сетей канализации протяженностью 2 820 метров.

Ранее строители завершили работы по реконструкции напорной и самотечной канализации протяженностью от Танайского шоссе до КНС №5. На работы было направлено 30 млн рублей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».