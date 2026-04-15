В Елабуге разработали проект комплексного обновления улицы Строителей

В Елабуге представили часть проекта по благоустройству улицы Строителей. Обновление затронет участок протяженностью около 800 метров – от перекрестка с проспектом Нефтяников до пересечения с улицей Тази Гиззата.

Как отмечают специалисты, необходимость комплексного благоустройства обусловлена рядом выявленных проблем. В частности, на участке зафиксирована неправильная организация пешеходных маршрутов. Тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии: их ширина варьируется, покрытие частично разрушено, отсутствует единая линия движения.

Кроме того, хаотичная трассировка пешеходных дорожек затрудняет передвижение маломобильных групп населения. Также на улице практически отсутствуют элементы благоустройства – не предусмотрены скамейки и оборудованные зоны отдыха для пешеходов.

Отдельное внимание в проекте уделено системе освещения. В настоящее время она функционирует не в полной мере, что создает дополнительные риски в темное время суток.

Все обозначенные недостатки планируется устранить в рамках предстоящих работ. Проект предусматривает комплексное обновление пешеходной инфраструктуры, создание комфортной городской среды и повышение безопасности для жителей и гостей города.