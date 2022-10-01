В Елабуге разожгут XХ Цветаевский костер

8 октября в поэтической беседке Литературного музея М.И. Цветаевой Елабужского музея-заповедника состоится литературный праздник — XХ Цветаевский костер, посвященный 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой.

У живого огня прозвучат стихотворения и посвящения любимому поэту, произведения известных поэтов Серебряного века и современных авторов, песни под гитару.

«На Цветаевском костре обычно выступают поэты из Елабуги и из соседних городов — Набережных Челнов, Нижнекамска, но больше всего из Елабуги. Выступят участники конкурса чтецов, который проходил в сентябре. Победителей наградят, но их имена мы пока не озвучиваем, — это будет сюрприз для тех, кто выиграл конкурс», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

В этот же день в 15.00 в конференц-зале музея-заповедника пройдет музыкально-поэтический спектакль «После России» в исполнении московских артистов.

Затем жителям и гостям Елабуги будет представлен музыкально-поэтический спектакль «После России» в исполнении актрисы и режиссера Александры Листопадовой с участием Сергея Суворова (виолончель) и Варвары Ермолаевой (фортепьяно).

«Творческое общение завершится чаепитием с яблочным пирогом по рецепту семьи Цветаевых. Его традиционно приготовит наш музей-театр „Трактир“», — рассказали в музее.

Начало запланировано на полдень.